Botafogo e Galo faturam alto! Veja quanto a Libertadores já rendeu

Representantes brasileiros nas semifinais da Libertadores, Botafogo e Atlético-MG já faturaram uma bolada até aqui na competição. No Finanças do Esporte, os colunistas Rodrigo Mattos e Paulo Vinícius Coelho detalharam quanto cada um já garantiu em premiação.

Grana alta na Libertadores

No total, o Fogão garantiu mais de R$ 62 milhões. Só a vaga na semifinal rendeu R$ 12,5 milhões aos cofres do clube.

Já o Galo soma R$ 53,8 milhões de premiações. A diferença de dinheiro está no fato de que o Botafogo disputou a fase preliminar da competição, que lhe rendeu quase R$ 12 milhões. O time mineiro, por sua vez, faturou alto com as cinco vitórias na fase de grupos.

Quem avançar à decisão da Libertadores acrescenta no caixa ao menos R$ 38 milhões — premiação do vice-campeão. Pelo título, o campeão levará R$ 125 milhões.

Veja premiações de Botafogo e Galo

Botafogo

Fase preliminar: R$ 11.968.880

Fase de grupos: R$ 16.321.200

3 vitórias no grupo: R$ 5.385.996

Oitavas de final: R$ 6.800.500

Quartas de final: R$ 9.248.680

Semifinal: R$ 12.512.920

Total: R$ 62.238.176

Atlético-MG

Fase de grupos: R$ 16.321.200

5 vitórias no grupo: R$ 8.976.660

Oitavas de final: R$ 6.800.500

Quartas de final: R$ 9.248.680

Semifinal: R$ 12.512.920

Total: R$ 53.859.960

