Após eliminação na Libertadores, Flamengo se reapresenta e inicia treinos para enfrentar o Athletico-PR

Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo se reapresentou após a dura eliminação na Libertadores e iniciou a preparação para enfrentar o Athletico-PR, no Brasileirão. As equipes se enfrentam no domingo, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada da competição.

Com a queda diante do Peñarol na competição continental, o Flamengo segue vivo em duas competições: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Desse modo, o técnico Tite vive um dilema de poupar jogadores para a reta decisiva da temporada.

Na reapresentação desta tarde, no CT Ninho do Urubu, apenas aqueles que começaram no banco de reservas contra o Peñarol, no Uruguai, treinaram no campo. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia.

O atacante Michael seguiu na parte final de sua transição física e treinou com bola em campo junto de outros companheiros. A tendência é que o atleta seja preservado e esteja à disposição da comissão técnica para duelar contra o Corinthians.

Tite, então, ainda tem o treino deste sábado para definir o 11 inicial para enfrentar o Furacão. A equipe para o próximo duelo deve ser mista, já que, na próxima semana (quarta-feira ou quinta-feira), o Flamengo encara o Corinthians, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo figura na quarta colocação e soma 45 pontos. O Rubro-Negro está 11 pontos atrás do líder Botafogo e precisa de uma vitória contra o Athletico-PR para defender sua vaga dentro do G4 da competição.