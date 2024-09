Como duelo com Botafogo pode ser 'divisor de águas' no São Paulo em 2024

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Uma partida decisiva nas quartas de final da Libertadores já tem um peso por si só, mas, no caso do São Paulo de 2024, pode ser um divisor de águas na temporada. O Tricolor, que focou nas Copas, vê as chances de título no Campeonato Brasileiro serem remotas, e o adeus à Copa do Brasil aumentou a pressão no torneio sul-americano.

O que aconteceu

O São Paulo enfrenta o Botafogo no MorumBis, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). As equipes ficaram no empate sem gols no primeiro encontro, no Nilton Santos — em caso de qualquer nova igualdade no placar, a decisão vai ser nos pênaltis.

A Libertadores tornou-se quase que a única alternativa de título para o São Paulo neste ano. O time aposta no fator casa para avançar na competição.

Sabemos o que representa a Libertadores. Todos: jogadores, estafe, dirigentes, torcedores e eu. Até o momento, o time vem competindo bem. É um grande desafio seguir avançando. Temos desejo, sonho e fé que podemos chegar o mais alto possível. É um mata-mata de 180 minutos e faltam 90. Sabemos que somos muito fortes aqui. A energia nesta semana estará na Libertadores. Zubeldía, após derrota para o Inter no Brasileiro

O Tricolor foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Os comandados de Zubeldía enfrentaram o Atlético-MG: perderam no MorumBis por 1 a 0 e empataram por 0 a 0 na Arena MRV.

Queríamos passar para a semifinal, mas temos desafios adiante. Libertadores, Brasileirão, estamos em uma boa posição e queremos terminar mais acima possível. Não posso ser injusto e dizer que os jogadores não estiveram bem e a equipe não esteve bem. Estivemos bem. Temos de saber perder, virar a página, com a dor que isso implica, e pensar no que vem.

Zubeldía, após eliminação na Copa do Brasil

As chances de alcançar o título do Brasileiro são de 0,39%, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O São Paulo está na 6ª colocação, com 44 pontos, 12 a menos que o líder Botafogo, adversário desta noite.

O clube adotou time misto em alguns jogos do Brasileiro para focar nos torneios mata-mata. A estratégia foi usada em seis das últimas oito rodadas, com três derrotas — para Fortaleza, Palmeiras e Internacional — e três vitórias — sobre Atlético-GO, Vitória e Cruzeiro.

Em caso de eliminação, restará apenas o Brasileirão em disputa. O São Paulo tem, hoje, cerca de 63% de chances de conseguir vaga na Libertadores do ano que vem por meio da competição nacional.

Na previsão orçamentária, o Tricolor apontou como meta a 6ª colocação no Brasileiro. Além disso, o objetivo era alcançar as quartas da Copa do Brasil e Libertadores, além da final do Paulista — este último não acabou cumprido.