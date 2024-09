Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O São Paulo recebe o Botafogo hoje (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0 no Rio de Janeiro. Quem vencer no tempo normal avança às semifinais. Nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

O Tricolor poupou seus titulares no Brasileirão pensando no jogo decisivo de hoje. A equipe de Luis Zubeldía foi derrotada pelo Internacional por 3 a 1 no fim de semana.

O Botafogo chega confiante após mais uma vitória no Brasileirão. Líder da competição nacional, o Glorioso venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

São Paulo x Botafogo -- Copa Libertadores