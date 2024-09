Felipe Melo é alvo de B.O. por constranger jovem alvinegro; jogador nega

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um boletim de ocorrência contra Felipe Melo, do Fluminense, foi registrado na 16ª DP, Barra da Tijuca, nesta terça-feira (24). O jogador é suspeito de ter constrangido um adolescente após ele se dizer torcedor do Botafogo; o camisa 30 diz que "os fatos narrados não são verídicos".

O que aconteceu

O episódio teria ocorrido na noite de domingo, dia seguinte à derrota do time tricolor para o Alvinegro, pelo Brasileiro. O duelo ficou marcado por uma falha de Felipe Melo nos minutos finais, em lance que terminou no gol que deu a vitória ao Glorioso.

O jovem estaria passeando com os cachorros em uma área comum do condomínio quando o fato ocorreu. Ele teria sido questionado pelo jogador para qual time torcia e, ao responder que era torcedor do Botafogo, foi alvo de intimidação e gritos de Felipe Melo, que também teria se aproximado ao rosto da vítima.

Desde então sua rotina mudou totalmente, pois não quer mais praticar suas atividades diárias sem companhia de seus familiares devido o abalo emocional sofrido e temor com a possibilidade de passar novamente pela situação, visto que à qualquer momento pode encontrar novamente o jogador nas áreas do condomínio. A vítima é um jovem de 15 anos, criado com valores cristãos, na sua infância passou por delicado tratamento de saúde, sempre muito educado e cordial com todos, que está emocionalmente muito abalado Advogada Louiseane Lemos, em nota

De acordo com a Polícia Civil, "os envolvidos serão ouvidos e diligências serão realizadas para esclarecer o fato".

Por meio de nota, a assessoria do jogador disse que ele vai se pronunciar após o jogo desta noite. O Fluminense enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, na partida de volta das quartas de final da Libertadores.