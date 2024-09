'Corinthians ganhar do São Paulo será a cereja do bolo', dispara Lavieri

Em participação no Fim de Papo desta quarta (25), o colunista Danilo Lavieri elogiou o momento do Corinthians e disse que a prova final para coroar a boa fase é o jogo contra o São Paulo.

Na opinião de Danilo Lavieri, a única coisa que falta para o Corinthians confirmar a boa fase é sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. O colunista entende que a temporada corintiana pode até mesmo ser melhor que a dos rivais paulistas se terminar com um título.

O Corinthians virou a chave. O clima é outro. A prova definitiva da mudança de ambiente será contra o São Paulo. Com todo o histórico de freguesia do São Paulo para o Corinthians - nos piores momentos, o Corinthians consegue vencer o rival. O que falta para olhar para o Corinthians e falar? Sair da zona de rebaixamento. [...] Se vencer o São Paulo, sair da zona de rebaixamento, sair para enfrentar o Flamengo, que está desmoronando. [...] Se o Corinthians for 14º ou 15º no Brasileiro e for campeão da Cpa do Brasil ou da Sul-americana, vai ser uma temporada melhor que a do São Paulo - se não ganhar a Libertadores -, e melhor que a do Palmeiras - se não ganhar o Brasileiro.

Danilo Lavieri

