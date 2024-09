Ex-Real Madrid critica Cristiano Ronaldo: 'Não sabe jogar futebol'

Do UOL, em São Paulo

O ex-atacante italiano Antonio Cassano, integrante dos "galáticos" do Real Madrid entre 2006 e 2007, criticou Cristiano Ronaldo. O ex-jogador afirmou que o português "não sabe jogar futebol" e minimizou o alto número de gols do atacante do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo não sabe jogar futebol. Ele pode fazer 3.000 gols, não dou a mínima. Quem jogava futebol de verdade eram nomes como Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibrahimovic, Luis Suárez... Esses caras, sim, sabem jogar futebol em equipe... Mas, quando ao Cristiano, qual é seu único objetivo? Gol, gol, gol. Antonio Cassano, ao podcast Viva el fútbol, no YouTube

Durante os últimos três ou quatro anos no Real Madrid, o [Cristiano] Ronaldo virou centroavante. Antes, sempre foi extremo esquerdo. E você quer colocá-lo entre esses atacantes que falei? Os nomes que eu mencionei têm um denominador comum: Higuaín, Agüero, Lewandowski, Benzema, Ibra e Suárez sabiam jogar com seus companheiros de equipe.

O que aconteceu

Cristiano Ronaldo supera 900 gols na carreira, entre clubes e seleções. Pelo Real Madrid, Cristiano fez 450 gols em 438 partidas.

O português também é o artilheiro máximo da Liga dos Campeões, com 140. Ele também é o maior goleador em uma edição da competição, com 17 gols.

CR7 foi eleito o melhor jogador do mundo cinco vezes. Ele levou o prêmio em 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Cassano foi contratado pelo Real Madrid em 2006 após se destacar na Roma. O atacante, porém, teve problemas de sobrepeso e também com o técnico Fábio Capello e deixou o time merengue no ano seguinte. Ele fez 29 jogos pelo Real, com quatro gols.