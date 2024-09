Colunistas discordam sobre polêmica de Vasco x Palmeiras: 'Não faz sentido'

A decisão do VAR no suposto pênalti para o Vasco na vitória do Palmeiras foi polêmica? No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri e Mauro Cezar Pereira divergiram sobre a questão.

Arnaldo afirmou que o lance era de interpretação do árbitro de campo, não do VAR; para Mauro e Danilo, o árbitro de vídeo seguiu o protocolo.

Danilo Lavieri: 'O protocolo do VAR foi plenamente respeitado'

Sobre o VAR, quem considera aquilo polêmica, não faz sentido. O lance é uma falta que não foi, porque a mão do Vanderlan estava colada no bumbum dele, nas costas dele, a bola bate, o juiz demora a marcar, marca e aí entra no protocolo do VAR. Por quê? Porque teoricamente aquela infração foi dentro da área, então o VAR teria que avisar: 'campeão, se você marcou falta aqui, é dentro da área'. Só que o VAR considerou que aquela mão não era deliberada, antinatural, e avisou para dar uma olhada. O Rafael Klein foi lá, viu que não foi nada e cancelou. Ah, mas o VAR não pode cancelar falta. Não tinha como manter uma falta sendo cobrada fora da área sendo que a infração foi dentro da área. O protocolo do VAR foi plenamente respeitado. Danilo Lavieri

Arnaldo Ribeiro: 'A interpretação é do árbitro, não é do VAR'

Sem VAR sempre foi assim e continua sendo, o árbitro daria falta porque não era uma penalidade máxima, quando ele viu que estava na área, opa, não. O futebol continua igualzinho. O VAR deveria chamar para dizer se era dentro da área ou não, porque a interpretação é do árbitro, no lance. Mas aqui vale tudo. O VAR não tem a condição de interpretar lances, a bola bateu na mão, a interpretação é do árbitro de campo, não é do VAR. Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: 'O erro é marcar uma falta que não houve'

A arbitragem acertou, não sei nem por que estamos discutindo isso. A arbitragem que eu falo é a equipe. O erro é marcar uma falta que não houve, o rapaz não abriu o braço, foi um erro do árbitro, o VAR chamou e falou: 'olha, não foi falta, vai lá olhar no vídeo'. Se a discussão fosse se foi dentro ou fora da área, ele não precisaria chamar o árbitro, ele falaria 'foi dentro da área, estou vendo aqui'. Aí é algo preciso, não tem discussão, interpretação, foi dentro da área, aí seria pênalti. Mas não houve a infração, o erro foi do árbitro, aí ele teve que voltar atrás. Mauro Cezar

