São Paulo busca superar retrospecto negativo contra times de Roger Machado para vencer o Internacional

O São Paulo terá mais um difícil compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Tricolor enfrenta o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada da competição nacional.

O São Paulo do técnico Luis Zubeldía deve ir para o jogo com um time recheado de reservas. O objetivo do treinador é poupar ao máximo possível os seus titulares para o duelo decisivo de quarta-feira contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores.

Mesmo assim, o Tricolor irá em busca da vitória diante da torcida tricolor. Para isso, porém, o time do Morumbi sabe que não terá vida fácil, uma vez que o retrospecto contra equipes comandadas pelo técnico Roger Machado joga contra seu favor.

Ao todo, o São Paulo já esteve frente a frente com Roger Machado em 12 oportunidades. O Tricolor é dono de apenas duas vitórias contra seis triunfos de times comandados pelo treinador. O histórico do 'confronto' ainda conta com quatro empates.

De 2015 para cá, o São Paulo enfrentou o técnico adversário enquanto ele esteve no comando de cinco equipes diferentes: Fluminense, Bahia, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio. Dessa vez, Machado estará no comando inédito do Internacional.

As últimas - e únicas - duas vezes que o Tricolor superou times de Roger Machado foram no Brasileirão de 2015. No dia 6 de junho veio a primeira vitória: bateu o Grêmio, por 2 a 0, em casa, graças a gols de Luís Fabiano e Rogério Ceni, de pênalti.

Já o segundo triunfo aconteceu no dia 13 de setembro daquele ano. O São Paulo superou o Tricolor gaúcho novamente, dessa vez por 2 a 1. Alexandre Pato e Rogério marcaram os gols são-paulinos, enquanto Everton Cebolinha descontou para os gremistas.

De lá para cá, o domínio do confronto foi totalmente do técnico brasileiro. Até 2018, Roger Machado embalou uma sequência de quatro vitórias consecutivas contra o rival paulista. Já em maio de 2019, houve um empate sem gols entre Bahia e São Paulo.

Já o retrospecto mais recente é de muitas igualdades entre São Paulo e o treinador. De outubro de 2019 para cá, o histórico é de três empates: dois contra o Bahia e um contra o Fluminense.

A última vez que em o Tricolor paulista ficou frente a frente com Roger Machado foi em 2021, justamente diante do Fluminense. Na ocasião, os dois clubes empataram sem gols, no Morumbis, pela rodada de abertura da Série A.

Agora, o São Paulo quer voltar a vencer o técnico Roger Machado para seguir brigando na parte de cima da tabela e, consequentemente, conquistar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Neste momento, os comandados de Zubeldía estão em quinto, com 44 pontos.