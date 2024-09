Ex-Santos, sobre convívio com Sampaoli: 'Não olhava na sua cara no almoço'

Ex-técnico dos Sub-20 e 23 do Santos, Márcio Zanardi relembrou o período de diversas emoções que passou com o argentino Jorge Sampaoli no Peixe, em 2019.

O que aconteceu

Zanardi rasgou elogios a Sampaoli e sua metodologia, mas também apontou o lado difícil do argentino: a convivência. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (23) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Apesar do jeito 'duro', Sampaoli se tornou uma referência para Zanardi. O ex-técnico de Goiás e São Bernardo contou como foi 'abraçado' pelo hermano.

Ele tomava café com você, chegava na hora do almoço e ele não olhava na sua cara. É assim. Eu aprendi como fazer e como não fazer. Porque o Santos foi mal no Campeonato Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil, mas o trabalho era tão bom que nós fomos vice-campeões brasileiros. Mas realmente, a gestão de pessoas, dia-a-dia dele não é fácil, ele é uma pessoa difícil, complicada, mas a comissão muito boa, muito trabalho, ele entende muito, mas é um cara extremamente vaidoso Zanardi, ao UOL

Foi uma adaptação, mas eu tive que saber levar ele como pessoa. Até o momento que ele me abraçou e falou assim: 'Márcio, agora faz parte da metodologia'. Então eu convivi, participei até de churrasco, de estar na casa dele, mas não foi todo mundo, foi só eu ali e olhe lá, não era fácil o dia-a-dia com ele

Zanardi, inclusive, chegou a recusar um convite de Sampaoli para integrar sua comissão no Atlético-MG: "Eu não ia ser treinador do 'sparring' (sub-23). Eu tinha outras convicções, outras ideias. Foi uma passagem importante, mas eu tinha que seguir meu caminho".

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.