Decisão feminina e Fórmula 1 agitam o domingo; veja programação do dia

Do UOL, em São Paulo

Depois de um sábado (21) repleto de eventos, com clássico carioca no Brasileirão e diferentes jogos europeus, o domingo (22) vem recheado.

Agenda completa

A Fórmula 1 abre o dia. A corrida do GP de Singapura, que começa às 9h (de Brasília), pode ensaiar uma emoção na briga pelo título — Max Verstappen (Red Bull) lidera a tabela, ainda, com certa tranquilidade.

Depois do início da prova, o futebol feminino ganha a atenção: Corinthians e São Paulo decidem, na Neo Química Arena, o título do Brasileirão da categoria. Na ida, o alvinegro venceu por 3 a 1 dentro do MorumBis.

O domingo termina com os homens em campo: times como Palmeiras, Flamengo e São Paulo entram em cena podendo mudar a ordem do G4 do Brasileirão.