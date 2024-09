Wendel Silva atropela concorrência e garante pontos valiosos para o Santos na Série B

O atacante Wendel Silva chegou chegando ao Santos. Recém-contratado, o atleta foi titular em seus quatro primeiros jogos com a camisa alvinegra e garantiu pontos valiosos à equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Wendel atropelou a concorrência em pouquíssimo tempo no Santos. Quando desembarcou na Vila Belmiro, ele tinha que disputar posição com o argentino Julio Furch e o experiente Willian Bigode. Mas, ganhou a posição com extrema facilidade e tomou conta do setor.

O centroavante, anunciado pelo Peixe no último dia 19 de agosto, estreou pelo time no empate com o Amazonas, que terminou sem gols, na Vila. Apesar do resultado frustrante, ele deu bons sinais dentro de campo.

O jogador se manteve entre os titulares e repetiu a boa atuação contra Ponte Preta, quando deu uma assistência para Giuliano. Naquela partida, entretanto, o Santos deixou a vitória escapar e levou o empate nos acréscimos do segundo tempo.

Na rodada seguinte, Wendel, pela primeira vez, foi decisivo. Ele marcou um golaço que assegurou a vitória do Santos em cima do Brusque, em Joinville, por 1 a 0. Já no último domingo, novamente balançou as redes e deu o passe para o gol de JP Chermont, auxiliando o Peixe a buscar mais três pontos diante do América-MG.

Logo após a vitória por 2 a 1, o técnico da equipe, Fábio Carille, falou sobre o bom início de Wendel pelo Santos, além de compará-lo às outras opções do setor, Furch e Willian Bigode.

"São três jogadores de características diferentes. O Willian flutua mais, até não vejo ele como um camisa 9. Vejo como um segundo atacante, rodando atrás do centroavante. O Julio é um pivô, de briga, disputa, segura bem a bola. Já o Wendel é de atacar o espaço. Estamos entendendo ainda, os jogadores estão observando. Ele é muito esperto para atacar o espaço, é rápido, tem uma boa velocidade. Mas é claro que vai um tempo para sair esse último lance, isso é entrosamento. Mas são três jogadores que nos atendem conforme a situação do jogo", avaliou.

Em apenas quatro partidas com a camisa santista, o atacante já tem dois gols e duas assistências. Ou seja, o atleta, de 24 anos, já assegurou oito pontos para a equipe nesta Série B.

Os resultados recentes ajudaram o Santos a se reabilitar de uma crise e encostar na liderança da Segunda Divisão. Os comandados de Fábio Carille vêm de duas vitórias seguidas e ocupam o segundo lugar, com 46 pontos, um abaixo do Novorizontino.

Na próxima rodada, o Peixe, liderado por Wendel, buscará mais um triunfo na competição. Desta vez, a equipe visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 27ª rodada do torneio. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).