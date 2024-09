Flamengo teve lesionados durante a partida em oito dos últimos 10 jogos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo vem sofrendo repetidamente com as lesões. Nos últimos 10 jogos, o rubro-negro só não perdeu jogadores com a bola rolando em dois deles. Foram 14 problemas físicos no total originados em lances dentro das partidas. Luiz Araújo é o mais recente.

O que aconteceu

Luiz Araújo vai ficar entre um mês e meio e dois meses fora. Ele precisou ser substituído no clássico contra o Vasco e vai passar por artroscopia. Com isso, vai perder as quartas de final da Libertadores e a semifinal da Copa do Brasil.

O atacante é só mais um jogador a precisar sair de uma partida em andamento. Desde o jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, um recorte das últimas 10 partidas, o Fla só não perdeu atletas contra o Red Bull Bragantino em casa e o Bolívar fora.

O Flamengo não tem o elenco completo à disposição desde fevereiro. Desde o jogo contra o Volta Redonda, em 10 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, a equipe sempre teve pelo menos um atleta entregue ao departamento médico nas partidas.

Além dos casos nos jogos, o Fla também teve problemas em outros momentos. Pedro, por exemplo, se machucou em treino da seleção brasileira. Wesley e Léo Pereira jogaram 90 minutos em uma partida e acabaram fora do jogo seguinte por problemas diferentes. O lateral não viajou para enfrentar o Bolívar e o zagueiro desfalcou o time contra o Corinthians. De la Cruz já apresentou forte desgaste e precisou ficar mais tempo fora.

O Flamengo deve ter um retorno na Libertadores. De la Cruz já está treinando com o grupo e pode reforçar a equipe no Maracanã. Ele participou de praticamente todo treino de segunda-feira com o elenco. Michael segue fora, assim como Pedro, Viña e Cebolinha que estão cortados da temporada.

Lista de lesionados em jogos: