Vingança e ex-Palmeiras: o tempero do jogo que abre quartas da Libertadores

O jogo que abre as quartas de final da Libertadores é o único que não envolve diretamente times brasileiros, mas alguns ingredientes tornam Colo-Colo x River Plate um duelo especial - a partida ocorre em Santiago, no Chile, na noite desta terça (17), às 21h30 (de Brasília).

Vingança, redenção e mais

Chilenos e argentinos vivem histórias bem diferentes nesta edição do torneio. Os dois são os únicos representantes de seus países que ainda brigam pelo título.

O Colo-Colo passou da 1ª fase na base da emoção. O time venceu apenas uma vez e, empatado em quase todos os números com o Cerro Porteño, avançou para as oitavas pelo número de gols marcados como visitante no Grupo A.

Já o River é o único invicto da competição. A equipe venceu sete vezes e empatou apenas um duelo, contra o Nacional-URU, fora de casa.

O desempenho recente dos dois, no entanto, é parecido: os chilenos perderam apenas um de seus últimos 15 jogos, enquanto os argentinos não são derrotados há nove partidas.

O duelo também tem cara de vingança: em 2022, o River aplicou 4 a 0 no adversário em partida do Grupo B daquela Libertadores e, além de se classificar, tirou o rival da vice-liderança — quem se aproveitou foi o Fortaleza, que assumiu o 2° lugar e avançou.

Outra chance de "revide" tem relação com Jorge Almirón, técnico do Colo-Colo. No ano passado, ele comandou o Boca Juniors e, nos dois jogos que fez contra os rivais, saiu derrotado.

Não há brasileiros envolvidos no embate desta terça, mas uma figura conhecida do futebol nacional deve atuar: Miguel Borja. O ex-atacante do Palmeiras, vice-artilheiro da Libertadores, é a principal aposta de gols do River Plate.

Marcelo Gallardo é outro trunfo dos argentinos. Ídolo máximo do River, o técnico retornou ao clube em agosto e ainda está invicto em sete partidas.