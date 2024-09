Champions estreia com 'cara de liga' e mais times; veja formato e clubes

A Champions League começa nesta terça-feira (17), mas o formato não é mais o mesmo. A competição agora tem mais cara de liga e conta com mais times na disputa.

Assista a todos os jogos da Champions League na Max por apenas R$ 34,90/mês e tenha acesso ao catálogo completo. Experimente agora.

Novo formato e mais concorrentes

A Champions League não tem mais fase de grupos com 32 times divididos em oito grupos de quatro equipes cada. Agora, 36 clubes integram uma chave única e disputarão dois jogos a mais do que no modelo antigo da fase inicial — oito contra seis do formato passado.

A primeira fase será disputada em formato de pontos corridos. As equipes enfrentarão oito adversários diferentes, sendo quatro em casa e quatro fora. Ao final dos oito duelos, a fase inicial estará encerrada.

Outra novidade da primeira fase está nos dias dos jogos. Ao invés de partidas apenas nas terças-feiras e quartas-feiras, os duelos também serão disputados nas quintas-feiras.

Os oito mais bem colocados avançarão às oitavas de final. As equipes que ficarem entre o nono e o 24º lugar disputarão um playoff de acesso às oitavas. Os demais estarão eliminados.

Os jogos da primeira fase foram definidos em sorteio realizado pela Uefa. Os confrontos serão disputados entre setembro de 2024 e janeiro de 2025.

O restante da competição segue o mesmo: confrontos de ida e volta das oitavas às semifinais e decisão em jogo único e em campo escolhido previamente — nesta edição será na Allianz Arena, em Munique (Alemanha).

Quais times estão na Champions League?

Arsenal (Inglaterra)

Aston Villa (Inglaterra)

Atalanta (Itália)

Atlético de Madri (Espanha)

Barcelona (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Benfica (Portugal)

Bologna (Itália)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Brest (França)

Celtic (Escócia)

Club Brugge (Bélgica)

Dínamo Zagreb (Croácia)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Feyenoord (Holanda)

Girona (Espanha)

Inter de Milão (Itália)

Juventus (Itália)

Lille (França)

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Milan (Itália)

Monaco (França)

PSV (Holanda)

PSG (França)

RB Leipzig (Alemanha)

RB Salzburg (Áustria)

Real Madrid (Espanha)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Slovan Bratislava (Eslováquia)

Sparta Praga (República Tcheca)

Sporting (Portugal)

Sturm Graz (Áustria)

Stuttgart (Alemanha)

Young Boys (Suíça)

Jogos da 1ª rodada