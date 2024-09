Joia brilha, São Paulo reserva vence Cruzeiro e quebra jejum fora de casa

Do UOL, em Santos (SP)

O time reserva do São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo (15), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por William Gomes.

O São Paulo poupou todos os titulares pensando na Libertadores e ainda assim foi melhor. O Tricolor se impôs desde o começo.

William Gomes, de 18 anos, foi o grande destaque. Ele fez o gol e criou outras várias chances dos visitantes.

A improvável vitória quebra um jejum de oito jogos sem vitória do São Paulo fora de casa, cinco deles pelo Brasileirão. A anterior ao Cruzeiro havia sido contra o Athletico, no dia 3 de julho.

O resultado leva o São Paulo ao quinto lugar, com 44 pontos. O Cruzeiro cai para a sétima colocação, com 41.

O Cruzeiro voltará a campo para enfrentar o Libertad, quinta-feira, pela Sul-Americana. O São Paulo jogará na quarta, contra o Botafogo, pela Libertadores.

São Paulo melhor desde o apito inicial

O São Paulo, mesmo com time reserva, foi superior ao Cruzeiro na maior parte do primeiro tempo.

O maior destaque foi o garoto William Gomes, que teve gol anulado e ainda deu trabalho ao goleiro Cássio.

A Raposa tentou controlar a partida, mas não teve nenhuma chance clara. O Tricolor ainda obrigou Cássio a defender chutes importantes de Erick e André Silva.

Superioridade se confirma no placar

Aos 9 minutos, o São Paulo reclamou demais de um pênalti não marcado após toque no braço de Marlon, que tentou recolher e não conseguiu a tempo. A arbitragem mandou seguir.

Quando o placar marcava 13 minutos, o Tricolor fez valer sua superioridade. Erick arrancou em contra-ataque e serviu William, que dessa vez viu o gol ser confirmado. Grande partida do atacante de 18 anos.

Em desvantagem, o Cruzeiro se lançou ao ataque, mas não teve capacidade para reagir. Vitória justa dos reservas do São Paulo.

Lances importantes

Não valeu. Aos 8 minutos, Igor Vinicius lançou, William Gomes passou por Cássio e balançou as redes. O atacante do São Paulo, porém, estava um pouco impedido.

Agora valeu. Aos 13 minutos do segundo tempo, Erick puxou contra-ataque e passou para William Gomes fuzilar o goleiro Cássio.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 1 SÃO PAULO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR Fifa-RN)

Cartões amarelos: Lucas Romero, Matheus Henrique, Kaio Jorge e Gabriel Veron (Cruzeiro) e Ferraresi e Michel Araújo (São Paulo)

GOL

São Paulo: William Gomes, aos 18 minutos do 2T

CRUZEIRO: Cássio, William, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiky); Walace (Lautaro Díaz), Romero (Peralta), Matheus Henrique (Mateus Vital) e Matheus Pereira; Vitinho (Gabriel Veron) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Jandrei, Ferraresi, Ruan e Sabino; Igor Vinícius (Alan Franco), Santiago Longo (Luiz Gustavo), Marcos Antônio e Michel Araújo (Rodriguinho); Erick (Wellington Rato), William Gomes (Jamal Lewis) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía