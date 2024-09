Corinthians tenta última cartada para ter Depay na Copa do Brasil

O Corinthians não conseguiu inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil e agora vai tentar uma cartada final para ter o astro holandês nas semifinais, caso consiga eliminar o Juventude, nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena. O time gaúcho venceu o jogo de ida por 2 a 1.

A informação foi trazida pelo colunista Samir Carvalho, no De Primeira. Segundo ele, a diretoria do Timão vai "dar uma chorada" na CBF.

O Corinthians não conseguiu inscrever a tempo o Memphis Depay para a Copa do Brasil por conta de uma papelada que precisava chegar da Federação Espanhola, que era responsável por enviar essa papelada já que o último clube do Depay foi o Atlético de Madri.

O Corinthians vai tentar uma última cartada, dar um chorada. A última cartada do Corinthians, na verdade, é chorar. É chegar lá e dizer: o problema foi a Federação Espanhola. A CBF já sabe, o Corinthians tinha esperança ontem ainda, mesmo depois das 19h, e pediu a ajuda da CBF, que deixou uma pessoa lá de plantão para tentar ajudar o Corinthians nisso, porque o BID saiu e o Corinthians tentava ontem até à meia-noite inscrever o jogador. Não conseguiu, o registro foi feito só hoje às 10h da manhã, o Corinthians alega que toda documentação já tinha sido entregue, não tinha nenhum problema à exceção do que faltou da Federação Espanhola de Futebol, e agora vai dar uma última chorada hoje, para ver se a CBF abre uma exceção.

Internamente, a própria direção do Corinthians avalia que será difícil a CBF acatar o pedido, apurou o colunista do UOL.

Dentro do clube, eles entendem que é muito difícil a CBF abrir uma exceção, mas o Corinthians está tentando ainda colocar o Depay na Copa do Brasil. Lembrando, claro, que o Corinthians enfrenta o Juventude nesta quarta-feira e o Juventude ganhou o jogo de ida por 2 a 1. O Corinthians está vivo na competição, mas ainda não passou. Samir Carvalho

