VP do Fla diz que '300 pessoas' ofereceram centroavantes pós-lesão de Pedro

Após a apresentação do lateral esquerdo Alex Sandro, o tema central na entrevista coletiva no Ninho do Urubu foi a grave lesão de Pedro e as consequências desta situação para o Flamengo. Presentes na sala de imprensa, o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, revelaram a procura de centenas de empresários oferecendo centroavantes ao clube imediatamente após a contusão do jogador na seleção brasileira.

A gente lamenta pelo atleta que é, o ser humano, mas temos mais três centroavantes: Carlinhos, Gabigol e Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando soubemos do problema com o Pedro não ficamos atentos e começamos a conversar na possiblidade ou necessidade de se trazer outro. A perda do Pedro é irreparável num primeiro momento, era o titular, mas confiamos nos que estão aqui. O próprio Gabigol fez gol em três finais da Libertadores, nos deu títulos. Temos confiança tanto no Gabigol como nos outros. Ficamos atentos ao mercado, umas 300 pessoas nos ligaram oferecendo centroavante. Depois eles ligam para vocês [jornalistas] e dizem que estamos interessados. Tudo bem, é do jogo, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente e com calma, caso a gente entenda que tenha que fazer

Marcos Braz

'Às vezes seis pessoas oferecendo o mesmo jogador'

Bruno Spindel corroborou com o que disse Marcos Braz. O diretor executivo disse que seis empresários ofereceram o mesmo centroavante, mas não revelou quem seria o atleta.

O Flamengo está sempre atento ao mercado. Mal saiu a notícia da lesão do Pedro e nosso telefone não parava de tocar. Às vezes, seis pessoas oferecendo o mesmo jogador. É uma coisa assim imediata, ontem e hoje. Óbvio que em relação aos recursos financeiros, sempre somos muito responsáveis e conservadores com o aval do presidente Landim. Nossas negociações são sempre muito duras. Não vamos cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionados pelo massacre do calendário e as lesões que aconteceram

Bruno Spindel

Spindel sobre prazos para novos reforços: "Libertadores tem o prazo para as quartas e depois para a semi. A Copa do Brasil até dia 9, e Brasileiro você já disse (dia 20). O prazo é a última delas, mas na nossa visão o elenco hoje tem três centroavantes que vão fazer a posição do Pedro, de altíssimo nível, que a gente confia muito. Mas estamos atentos ao que estão nos oferecendo e aos que a gente já monitora. Vamos fazer com muita frieza, muita calma, e tomar as decisões que tiver que tomar".

Braz diz que Fla fica 'engessado' após fechamento da janela: "Deixar claro que a possibilidade de contratação só pode de jogadores que não estejam sob contrato, que estão livres no mercado. Isso aí gera impossibilidade enorme de opções, você fica um pouco engessado. Não teve erro de planejamento, as lesões foram uma fatalidade. Tivemos uma série de lesões que, infelizmente, temos que nos submeter a elas. Enquanto tivemos tempo, fizemos as contratações correndo. Nesse momento não temos tantas opções".