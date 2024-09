Destaque do Flamengo, Luiz Araújo lidera o Brasileirão em grandes chances criadas

Com as lesões e os desfalques durante a Copa América, Luiz Araújo assumiu papel fundamental no Flamengo. Prova disso é que, de acordo com o Sofascore, o ponta lidera o Brasileirão em grandes chances criadas.

O atacante produziu 11 oportunidades neste quesito para o Rubro-Negro. O jogador mais próximo é o meia argentino Rodrigo Garro, do Corinthians, com oito.

Durante o Brasileirão, Luiz Araújo participou de 22 jogos, sendo 14 como titular, com três gols e cinco assistências. Ele foi desfalque apenas em duas oportunidades, nas derrotas para o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbis, e para o Botafogo, por 4 a 1, no Nilton Santos.

Na temporada, ao todo, o atacante, de 28 anos, disputou 48 embates, com seis bolas nas redes e dez passes para tentos. Por conta da vitalidade física, o jogador é de suma importância para o técnico Tite.

Com a pausa da data Fifa, o Flamengo volta a campo apenas no próximo dia 12, às 21h45 (de Brasília), para pegar o Bahia, no Maracanã, pelo segundo duelo pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Na ida, o Rubro-Negro triunfou por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.