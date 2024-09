Bia Haddad não resiste a jogaço de Muchova e cai nas quartas do US Open

A campanha de Beatriz Haddad Maia no US Open chegou ao fim nesta quarta-feira, diante de uma quase perfeita Karolina Muchova. A tcheca de 28 anos, ex-top 10 e atual #52 do mundo, dominou o duelo desde os primeiros games, fez 6/1 e 6/4 e voltou às semifinais do torneio nova-iorquino.

Eliminada por Coco Gauff nas semis do ano passado, Muchova terá uma nova chance para ir mais longe em 2024. Desta vez, sua rival será a vencedora do jogo entre a número 1 do mundo, Iga Swiatek, e a sexta colocada no ranking, a americana Jessica Pegula.

Para Bia, a campanha inédita em Nova York - a primeira em que uma brasileira chegou às quartas de final de simples desde Maria Esther Bueno em 1968 - significará uma volta ao top 20. Ela vai subir quatro posições e aparecer no 17º posto na próxima segunda-feira, quando a WTA atualizar seu ranking.

Como aconteceu

O jogo começou equilibrado, com chances para as duas tenistas. No primeiro game, Bia teve dois break points, mas não conseguiu converter. Em seguida, foi Muchova quem teve cinco chances, e a tcheca aproveitou a última ao atacar com uma boa direita, forçando um erro da brasileira e abrindo 2/0. No quarto game, Karolina seguiu melhor do fundo de quadra, forçando erros de Bia. Novamente, com uma boa direita - desta vez, uma paralela vencedora - a tcheca quebrou o saque da paulista e fez 4/0. Bia só confirmou seu saque quando o placar mostrava 5/0 para a adversária, e já era muito tarde para reagir na parcial. Pouco depois, com bons saques, Muchova fechou o set em 6/1.

Até então, a tcheca tinha ótimo aproveitamento de primeiro saque (85%) e não dava ritmo à brasileira, usando slices, curtinhas e subindo à rede. O segundo set, porém, começou melhor para Haddad Maia, que sacava bem e não deixava Muchova tomar a iniciativa dos pontos. No quinto game, contudo, Bia precisou jogar três pontos com o segundo saque, e a tcheca venceu todos eles. Muchova aproveitou o break point converteu um uma esquerda vencedora.

Enquanto isso, Muchova lidava com algum problema físico. A tcheca já havia ido ao banheiro às pressas em uma virada de lado e, depois do quinto game, saiu da quadra para ser atendida pela fisioterapeuta. Quando voltou, fez duas duplas faltas, jogou duas bola na rede e cedeu a quebra para a brasileira, o que deixou o placar igualado em 3/3.

Foi, entretanto, um game ruim isolado da tcheca. No sétimo game, voltando a comandar os pontos do fundo de quadra e usando direitas anguladas e paralelas, Muchova quebrou outra vez o serviço de Bia. Em seguida, a ex-top 10 confirmou seu serviço e abriu 5/3. Foi aí que Haddad Maia pediu atendimento médico. Ela foi avaliada antes do nono game e voltou à quadra jogando bem, ganhando pontos, e gritando para comemorar. Muchova, porém, ainda tinha a chance de sacar para fechar o jogo, e foi isso que ela fez. Com um ace, sem dar sequer uma fresta de chance à brasileira, a tcheca fechou o jogo e passou às semifinais.