Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil

Em meio à pausa no calendário para a data Fifa, o elenco do Athletico-PR se reapresentou aos treinos na manhã desta quarta-feira. Os jogadores deram início à preparação para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco.

As atividades desta quarta-feira no CT do Caju - onde a Seleção Brasileira também tem treinado para as Eliminatórias - contaram com uma novidade. Novo reforço do Furacão, o zagueiro Marcos Victor treinou normalmente com o restante do grupo. Ele, porém, não poderá atuar contra o Cruzmaltino, uma vez que ainda não foi inscrito na Copa do Brasil.

Os atletas iniciaram as atividades na estrutura de saúde e performance do centro de treinamentos antes de rumarem para o campo. Já no gramado, os jogadores realizaram exercícios de ativação com passe. Por fim, os trabalhos foram encerrados com um treino tático que destacou aspectos como a saída de bola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

O Athletico-PR recebe o Vasco no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (11), a partir das 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba.

Para esta partida, o time paranaense terá um desfalque: Lucas Di Yorio foi expulso na partida de ida e precisará cumprir suspensão automática. Thiago Heleno e Pablo são dúvidas. Em contrapartida, a equipe deve ter o retorno de Léo Linck, que não atuou contra o Palmeiras no último domingo.

Os jogadores do Furacão ainda realizará sessões de treinamento nesta quinta e sexta-feira. No sábado, o elenco ganhará uma folga. Após isso, já no domingo, o grupo terá pela frente a reta final de preparação para o embate diante do rival carioca.

O Athletico-PR precisará vencer dentro de seu estádio caso queira avançar às semifinais da Copa do Brasil. O Furacão largou atrás e perdeu por 2 a 1 em São Januário. Agora, terá que buscar um triunfo por dois ou mais gols caso queira avançar no tempo normal. Uma igualdade no placar agregado leva a definição da vaga para os pênaltis.