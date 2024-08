Battaglia exalta vitória do Atlético-MG contra o São Paulo, mas mantém pés no chão: "Nada está definido"

Na noite desta quarta-feira, o Atlético-MG venceu o São Paulo no Morumbis por 1 a 0 e saiu em vantagem em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O argentino Battaglia, que marcou nos acréscimos, celebrou o resultado obtido como visitante e destacou a carga emocional por conta do ocorrido com Izquierdo.

"O momento que a gente vive, estamos vivos em todas as competições. Isso é trabalho diário, foi um jogo difícil, um jogo muito pesado emocionalmente pelo que aconteceu aqui (no Morumbis) com o jogador do Nacional (Izquierdo), e todo mundo estava muito triste", começou.

O jogador atleticano destacou o equilíbrio no Morumbis e manteve os pés no chão para a partida de volta, em Belo Horizonte.

"Temos que continuar o trabalho, a luta e, hoje, foi um jogo equilibrado e uma bola parada, novamente, decidiu e pronto. Fico feliz pela vitória, mas ainda temos o jogo em casa e nada está definido", disse.

O próximo encontro entre São Paulo e Atlético-MG está agendado para dia 12 de setembro (quinta-feira), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV. Antes disso, entretanto, o Galo encara o Grêmio às 11h (de Brasília) do domingo, em Porto Alegre, em jogo válido pela pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.