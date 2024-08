Palmeiras se reapresenta após folga tripla e faz treino coletivo com foco no jogo contra o Athletico-PR

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, depois de três dias de folga que se seguiram à vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá, no Brasileirão. O elenco palmeirense realizou cerca de 1h30 de um treino coletivo com dois times no gramado sob orientação da comissão técnica.

Com o Brasileirão como único foco, a equipe de Abel Ferreira entra em campo apenas no domingo para enfrentar o Athletico-PR, em duelo da 25ª rodada. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Atualmente, o Palmeiras é o terceiro colocado na tabela, com 44 pontos conquistados, quatro atrás do líder Fortaleza, que ainda tem um jogo a menos.

Na reapresentação, o Alviverde comunicou que o zagueiro Vitor Reis trata de desgaste causado por edema na coxa direita, e confirmou a lesão na panturrilha direita do lateral Mayke, que deixou o jogo contra o Cuiabá ainda no primeiro tempo.

Com isso, a lista de desfalques do Verdão aumentou. Além deles, os atletas entregues ao Departamento Médico são: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Dudu (recondicionamento físico), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo).