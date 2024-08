Vasco leva gol no fim e fica no empate com o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro

Carrasco do Vasco em São Januário, Bolasie aprontou novamente contra o clube carioca. O atacante brilhou mais uma vez, marcou duas vezes, sendo a segunda nos acréscimos, e empatou para o Criciúma: 2 a 2, neste domingo, no Heriberto Hulse, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo no Heriberto Hulse foi animado. Bolasie abriu o placar logo aos cinco minutos. O Vasco, contudo, reagiu ainda no primeiro tempo e chegou à virada. Entretanto, o Gigante da Colina pagou caro pelo recuo na reta final e viu o atacante deixar tudo igual, aos 48 minutos.

Com o empate, o Vasco agora tem 28 pontos em 22 jogos e está na 10ª colocação, enquanto o Criciúma, com 25 pontos em 21 partidas, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Athletico-PR, segunda-feira, dia 26, às 21h (horário de Brasília), em São Januário. Já o Criciúma recebe o Grêmio, domingo, às 16h (de Brasília), no Heriberto Hulse.

O jogo

O Vasco não pôde contar com Vegetti. O artilheiro foi poupado do duelo em função de dores na coxa direita. O técnico Rafael Paiva optou por Rayan na vaga do centroavante argentino e acertou. O jovem balançou a rede.

O Criciúma abriu o placar logo aos cinco minutos. Bolasie achou Allano na esquerda. Ele dominou e cruzou para o meio. O próprio Bolasie apareceu para fazer 1 a 0. O atacante, assim, novamente castigou o Vasco. No turno, Bolasie brilhou na goleada por 4 a 0 com um gol e duas assistências.

O Vasco quase empatou aos sete minutos. Rayan foi lançado pela direita, invadiu a área, mas parou em Gustavo, que fez defesa importante. Aos 19, Gustavo foi novamente providencial. O Vasco desceu bem pela direita, mas o goleiro foi preciso e salvou a finalização de Adson.

O Criciúma respondeu aos 26 minutos. Após contra-ataque, Fellipe Mateus apareceu bem lá na frente e chutou. Léo Jardim defendeu. Sete minutos depois, Bolasie recebeu na entrada da área, mas mandou por cima.

O Vasco empatou aos 35 minutos. David recebeu na esquerda, levou para o meio e acertou um chutaço no ângulo: golaço e 1 a 1 no Heriberto Hulse. O Criciúma assustou aos 39 minutos. Marquinhos Gabriel, na meia-lua, finalizou à esquerda, com perigo.

O Gigante da Colina virou o placar aos 48 minutos do primeiro tempo. Após falta cobrada para a área, a bola sobrou para Adson na direita. Ele cruzou e achou Lucas Piton. O lateral-esquerdo deu um bom passe para Rayan fazer 2 a 1. Aos 51, Gustavo impediu o terceiro. Adson arriscou de longe, mas o goleiro fez praticamente um milagre e mandou para escanteio. O clube carioca levou a vantagem de 2 a 1 para o intervalo.

O Vasco quase ampliou aos três minutos. Após cobrança de escanteio e rebote, David chutou cruzado e encontrou Léo livre no meio, já sem goleiro. Contudo, o zagueiro não completou como gostaria e perdeu o gol em lance difícil de acreditar.

O Gigante da Colina chegou a marcar com David, aos oito minutos. Contudo, ele estava impedido. Assim, o lance foi anulado. Aos 12, Allano chutou da entrada da área e levou perigo. Um minuto depois, Léo Jardim salvou finalização de Meritão, que desviou na zaga e quase surpreendeu.

Aos 18, Rafael Paiva fez as primeiras mudanças no Vasco. Ele colocou Souza e Erick Marcus. Saíram Hugo Moura e Rayan, respectivamente. O jogo, animado até então, caiu de ritmo. Léo Jardim, aos 45, foi providencial e defendeu finalização de Arthur Caíke, alteração do Criciúma.

O Vasco pagou caro pelo recuo. Aos 48 minutos, Bolasie ganhou pelo alto e fez 2 a 2 no Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2X2 VASCO

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)



Data: 18/08/2024, domingo



Público e renda: 18.403 presentes / R$ 926.880,00



Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)



Cartão amarelo: Allano, Rodrigo e Wilker Ángel (Criciúma) e Paulo Henrique e Rossi (Vasco)



Gols



Criciúma: Bolasie, aos 5? do 1ºT e aos 48? do 2ºT



Vasco: David, aos 35? do 1ºT, e Rayan, aos 48? do 1ºT

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Higor Meritão (Ronald), Newton, Fellipe Mateus (João Carlos) e Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke); Bolasie e Allano (Matheusinho). Técnico: Cláudio Tencati.

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Mateus Carvalho, Hugo Moura (Souza), Payet (JP) e Adson (Maicon); David e Rayan (Erick Marcus). Técnico: Rafael Paiva.