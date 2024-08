Artilheiro do São Paulo em 2024, Luciano busca seu primeiro gol em clássicos na temporada

Na tarde deste domingo, o São Paulo terá um desafio complicado pela frente. O Tricolor visita o Palmeiras a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse será o quarto Choque-Rei de 2024. E em clássicos, um personagem de personalidade chama a atenção no clube do Morumbi. Artilheiro do São Paulo no ano, Luciano ainda busca desencantar em clássicos na atual temporada.

Luciano tem sido peça fundamental do Tricolor nos últimos dois anos. O camisa 10 vem demonstrando sua importância para a equipe de diferentes maneiras. Neste ano, é destaque pelo faro artilheiro que tem mostrado e anotou gols essenciais para a equipe.

Contudo, ele ainda tem deixado a desejar em clássicos nesta temporada, uma vez que ainda não balançou as redes em nenhum deles. Dessa forma, contra o Palmeiras, neste domingo, vai atrás de quebrar esse 'jejum' incômodo.

Neste ano, o São Paulo disputou seis clássicos até o momento - três deles contra o rival alviverde. Luciano foi titular do time em todos eles, mas em todas as oportunidades deixou o gramado sem contribuir com gols ou assistências.

Em nenhum dos confrontos, porém, o camisa 10 completou os 90 minutos em campo. Nos seis clássicos, deixou o gramado para dar entrada a outros jogadores por volta dos 20, 25 minutos da segunda etapa.

Luciano conta com um trunfo para tentar encerrar essa seca em clássicos. O jogador de 31 anos tem o Palmeiras como uma de suas maiores vítimas da carreira e, assim, quer marcar novamente contra o adversário para ir às redes em mais um Choque-Rei.

O atacante são-paulino já entrou em campo, ao todo, em 33 partidas contra o Palmeiras. Neste recorte, Luciano balançou as redes em cinco oportunidades. O único adversário que sofreu mais nas mãos do atleta foi o Flamengo, que tomou seis gols em 25 jogos.

Diante do rival paulista, o camisa 10 do São Paulo também quer colocar um ponto final no jejum de três duelos sem anotar gols - a última vez que foi às redes foi contra o Goiás, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no último dia 30 de julho.

Mas se Luciano não se encontra tão bem em clássicos, o restante da temporada que faz vem compensando. Em 42 embates disputados, o jogador já marcou 13 gols e lidera a artilharia da equipe no ano, seguido de perto por Calleri (12).