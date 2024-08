Santos possui apenas duas derrotas para o Paysandu em toda a história

O Santos enfrenta o Paysandu nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela 20ª rodada da Série B. Contra o Papão, o Peixe acumula bons resultados em toda a história do confronto.

Ao todo, o Santos encontrou o Paysandu em 19 ocasiões. O Alvinegro Praiano possui 15 vitórias, rendendo um aproveitamento de 79%. Por sua vez, o Papão conseguiu bater o Peixe apenas duas vezes. Além disso, o confronto também conta com dois empates.

As únicas derrotas do Santos ocorrem em uma das melhoras épocas da história do Paysandu. A equipe paraense venceu o Peixe em dois jogos seguidos, válidos pelos Brasileiros de 2002 e 2003. Ambas as partidas terminaram com vitória do Papão por 2 a 1.

O próximo jogo do Santos é contra o Paysandu, fora de casa. ? pic.twitter.com/iqJVzelQbe ? Santos FC (@SantosFC) August 3, 2024

Estes anos foram tão especiais para o Paysandu por conta da icônica participação na Libertadores, a única na história do clube. Em 2002, após conquistar a Série B no ano anterior, o time paraense foi campeão da Copa dos Campeões em cima do Cruzeiro e se classificou para o torneio continental de 2003.

A história ocorreu nas oitavas de final daquela Libertadores. Após encerrar a fase de grupos como líder de sua chave, o Paysandu enfrentou o gigante Boca Juniors na etapa seguinte torneio. No jogo de ida, o Papão derrotou os argentinos em plena La Bombonera, feito que apenas o Santos de Pelé, em 1963, e o Cruzeiro de Ronaldo, em 1994, haviam conquistado para os brasileiros na época. Todavia, a equipe perdeu a partida de volta por 4 a 2 e viu chegar ao fim sua primeira e única participação na competição.

O Santos busca voltar a vencer o Paysandu nesta Série B. No primeiro turno, em duelo que foi o primeiro da história do Peixe na Segunda Divisão, vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro.