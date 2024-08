Torcida do Palmeiras faz festa em saída do ônibus para o Allianz antes de "decisão" pela Copa do Brasil

A torcida do Palmeiras foi apoiar o elenco antes do jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Os torcedores compareceram à Academia de Futebol nesta quarta-feira e fizeram festa na saída do ônibus para o Allianz Parque.

O duelo entre Palmeiras e Flamengo acontece às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O time comandado por Abel Ferreira precisa reverter o placar de 2 a 0 sofrido no jogo de ida, no Maracanã, para seguir vivo na competição.

Na saída do ônibus do CT, a torcida acendeu sinalizadores e cantou para motivar a equipe. Um dos cantos entoados pelos torcedores foi "o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor". Os apoiadores esperam uma resposta do time, que está há quatro jogos sem vencer nesta temporada.

O Palmeiras tem o desafio de virar um jogo eliminatório pela segunda vez no ano. Na decisão do Paulista, o Verdão perdeu o primeiro jogo para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Na volta, o Alviverde fez 2 a 0 e levantou a taça, no Allianz Parque.

Veja mais: Palmeiras usará camisa com números especiais em homenagem ao aniversário de 110 anos do clube