São Paulo apenas empata com o Cuiabá e não entra no G4 de sua chave do Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17, o São Paulo empatou sem gols contra o Cuiabá. A bola rolou no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP).

Agora diante do empate em casa, o Tricolor Paulista figura no sexto lugar de seu grupo e soma sete pontos, isto é, um a menos que o Bahia, time que abre o G4. Já o Cuiabá, com dez unidades, permanece na vice-liderança da chave e está a seis atrás do Palmeiras, que lidera com 16.

O São Paulo volta aos gramados neste sábado, às 11h (de Brasília), para enfrentar o Cosmopolitano, em Cotia, pelo Campeonato Paulista sub-17. O Tricolor Paulista só volta a atuar pelo Brasileirão na próxima terça-feira (13), quando enfrenta o Internacional, fora de casa, às 19h, pela sétima rodada.

Do outro lado, o Cuiabá, na próxima quarta-feira (14), às 15h, visita o Fortaleza, também pela sétima rodada da chave da competição nacional.

Fora este empate, o São Paulo, nas primeiras cinco rodadas, venceu RB Bragantino e Fluminense, mas perdeu para Atlético-MG, Bahia e Cruzeiro.