São Paulo busca empate com o Botafogo, mas termina primeiro turno fora do G4 do Brasileiro

O São Paulo buscou o empate com o Botafogo nesta quarta-feira, no Morumbis, por 2 a 2. O time saiu na frente, mas levou a virada ainda no primeiro tempo e teve que correr atrás do resultado na etapa final do jogo, válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Lucas e Ferreira marcaram para o Tricolor, enquanto Tiquinho Soares e Cuiabano fizeram os gols do Glorioso.

Com o resultado, o time comandado por Luis Zubeldía encerra o primeiro turno fora do G4. A equipe figura na sexta posição da tabela, com 32 pontos. Do outro lado, os cariocas seguem na liderança da Série A, com 40.

O próximo compromisso do São Paulo está agendado para sábado. A equipe tricolor enfrentará o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. Já o Botafogo recebe o Cruzeiro, no Nilton Santos. A bola também rola às 21h30 do mesmo dia.

O jogo

O São Paulo começou apertando a saída de bola do Botafogo e não demorou nem cinco minutos para estrear o placar no Morumbis. Aos três, Ferreira roubou a bola no ataque, invadiu a área e foi derrubado por Bastos. É pênalti a favor do Tricolor! Na cobrança, Lucas bateu firme no canto inferior direito e estufou as redes.

O time mandante, contudo, não conseguiu segurar a vantagem por muito tempo. Com sete minutos, Tiquinho Soares recebeu cruzamento na área e concluiu de cabeça, mas Welington bloqueou. A bola, porém, acabou batendo no braço do lateral.

O árbitro revisou a jogada na cabine do VAR e assinou a penalidade para o Botafogo. O próprio Tiquinho cobrou sem chances para Rafael e deixou tudo igual: 1 a 1.

Empurrado pela torcida, o São Paulo quase marcou o segundo aos 20 minutos. Lucas pegou uma sobra na entrada da área e chutou cruzado, mas viu a bola passar raspando a trave defendida por John.

Um minuto depois, o Glorioso virou a partida. Tiquinho recebeu no lado esquerdo e encontrou Cuiabano, que entrou na área, limpou a marcação e finalizou no cantinho para colocar o Botafogo em vantagem.

O São Paulo voltou a assustar aos 36 minutos. O time rodou a bola até ela chegar em Igor Vinícius, que cruzou para o atacante Lucas chegar cabeceando, mas John fez a defesa. Aos 41, foi a vez de Luciano arriscar de fora da área e levar perigo à meta do Botafogo.

Segundo tempo

O São Paulo até voltou melhor do intervalo, mas tinha dificuldade de levar perigo ao Botafogo. Logo na primeira boa oportunidade de gol, a equipe balançou as redes e voltou a empatar a partida.

Aos 14 minutos, Calleri ajeitou de cabeça para Lucas, que conduziu até a linha de meio-campo e lançou Ferreira, livre de marcação. O atacante arrancou em velocidade e bateu na saída de John para igualar o marcador e explodir os são-paulinos no Morumbis.

Com maciço apoio da torcida e incendiado pela entrada de Calleri, o Tricolor cresceu e quase virou aos 18 minutos. O argentino fez boa jogada na entrada da área e rolou para Welington, que chegou chutando e parou na defesa de John.

Ferreira perdeu uma chance inacreditável de virar o placar aos 24 minutos. Luciano recebeu na área, girou e só rolou para o atacante, que vinha de trás e, mesmo com o gol praticamente vazio, chutou para fora. Aos 28, Luciano recebeu de Calleri na área e, sozinho, acabou desperdiçando mais uma ótima chance.

O Botafogo respondeu aos 32 minutos, em uma boa jogada. Tiquinho recebeu de costas na pequena área e rolou para Cuiabano, que chegou finalizando, mas Rafael espalmou.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 2 BOTAFOGO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 24 de julho de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)



Cartões amarelos: Rafinha, Alan Franco, Lucas, Welington, Maxi Cuberas e Luciano (São Paulo); Gregore, Cuiabano e Marlon Freitas (Botafogo)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 53.244 torcedores



Renda: R$ 3.155.055,00

GOLS: Lucas, aos 4? do 1ºT (São Paulo); Tiquinho Soares, aos 10? do 1ºT (Botafogo); Cuiabano, aos 21? do 1ºT (Botafogo); Ferreira, aos 14? do 2ºT (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano (Erick) e Ferreirinha (Michel Araújo); André Silva (Calleri).



Técnico: Maxi Cuberas

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore (Igor Jesus), Marlon Freitas (Allan) e Tchê Tchê (Danilo Barbosa); Luiz Henrique (Carlos Alberto), Savarino e Tiquinho Soares (Kauê).



Técnico: Artur Jorge