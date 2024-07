Palmeiras x Fortaleza: confira onde assistir e informações do jogo pelo Brasileiro sub-20

Na tarde desta quarta-feira, a equipe sub-20 do Palmeiras recebe o Fortaleza, a partir das 15h (de Brasília), em compromisso válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O duelo acontece no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Onde assistir: a partida será transmitida pela TV Palmeiras, canal oficial do clube alviverde no YouTube.

Como chegam as equipes?

Os dois clubes ocupam a parte de cima da tabela do Brasileiro sub-20. O Palmeiras é o atual líder da competição, com 33 pontos ? são 11 vitórias e duas derrotas até aqui. Já o Fortaleza ocupa a quinta colocação, com 23 pontos. O Leão do Pici faz campanha de sete vitórias, dois empates e quatro derrotas em 13 jogos.

Os Crias da Academia chegam para o jogo após um empate. Na última rodada da competição, o Alviverde ficou na igualdade em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa. Allan e Thalys anotaram os gols do time palmeirense, que está invicto há três partidas.

Do outro lado, o Fortaleza chega confiante para a partida. O Leão do Pici bateu o rival Ceará no clássico por 3 a 1, jogando em casa, na última quinta-feira. O time soma quatro vitórias consecutivas e quer somar mais três pontos contra o líder.

Arbitragem

Salim Fende Chavez (SP) será o árbitro do confronto, auxiliado por Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Izabele de Oliveira (SP).