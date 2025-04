Benfica cede empate ao Arouca e perde a liderança do Português para o Sporting

O Benfica ficou no empate por 2 a 2 com o Arouca neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Português. Kokçu e Pavlidis foram às redes para a equipe de Lisboa, enquanto Yalcin e Weverson marcaram para os visitantes no Estádio da Luz.

Com o empate, o Benfica perde a liderança para o Sporting. Ambos têm 69 pontos, mas o time alviverde leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Arouca mantém a 12ª posição, com 30.

No próximo sábado, o Benfica visita o Vitória de Guimarães, pela 30ª rodada do Português, às 16h30 (de Brasília). Na mesma data, o Arouca recebe o Estrela Amadora, às 14h.

Os gols do jogo

Com 15 minutos da etapa complementar, Aursnes recebeu na meia-lua e ajeitou para Kokçu, que bateu no ângulo esquerdo do goleiro Mantl para marcar o primeiro do Benfica.

Em um pênalti anotado para o Arouca, aos 27 minutos do segundo tempo, Yalcin bateu do lado direito do goleiro e empatou o marcador para o Arouca.

Aos 34 minutos da segunda etapa, Kokçu, pelo lado esquerdo do campo, cruzou na segunda trave para o atacante Pavlidis cabecear de forma precisa.

Já aos 49 minutos, em jogada de contra-ataque, Nandin arrancou pela direita após receber bela bola em profundidade. Ao chegar na linha de fundo, o atacante cruzou para para Weverson bater de primeira e empatar o duelo.