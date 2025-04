Com mudanças na zaga e no ataque, São Paulo está pronto para enfrentar o Cruzeiro; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida deste domingo, contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. A comissão do técnico Luis Zubeldía fez três alterações em dois setores do campo: duas na defesa, com as entradas de Ruan e Cédric Soares, e outra no ataque, com André Silva.

A entrada de Ruan Tressoldi na vaga de Arboleda acontece em função da condição física do camisa 5. O equatoriano não teve lesão constatada, mas sofre com uma sobrecarga muscular. Assim, o jogador não foi relacionado para o embate e Ruan ganhou a vaga ao lado de Alan Franco.

Também no setor defensivo, Ferraresi deu lugar a Cédric Soares. O meio-campo, por sua vez, é o mesmo que saiu jogando contra o Allianza Lima, na última quinta-feira. No comando de ataque, André Silva ganha chance e substitui Calleri, que cumpre suspensão por cartão vermelho.

Assim, o São Paulo está escalado com: Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreira; André Silva.

O técnico Luis Zubeldía, expulso contra o Atlético-MG, cumpre suspensão e não estará à beira do gramado. Quem comanda a equipe tricolor neste domingo é o auxiliar Maxi Cuberas.

O São Paulo tem cinco baixas de peso para o duelo. Calleri está suspenso após ter sido expulso na última rodada. Já os lesionados Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) também não jogam.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Cruzeiro

?? MorumBIS

? 17h30

? Brasileirão (3ª rodada) ? Globo / Premiere

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/PNn1GBGw0v ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 13, 2025

Do outro lado, o técnico Leonardo Jardim também foi obrigado a promover alterações na escalação do Cruzeiro. Villalba entra na vaga de Jonathan Jesus, suspenso, Kaiki ganha chance na lateral esquerda, e Lucas Silva substitui o lesionado Matheus Henrique.

Outras mudanças também foram as entradas de Fagner no lugar de William e Christian na vaga de Carlos Eduardo. Dudu e Gabigol ficam no banco de reservas, e o ataque é composto por Wanderson e Kaio Jorge.

A escalação do Cruzeiro tem: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

O Cruzeiro tem, ao todo, cinco ausências para o jogo contra o São Paulo. São elas: Jonathan Jesus, que cumpre suspensão por cartão vermelho; Matheus Henrique (lesão no menisco do joelho direito); Dinenno e Japa (transição física); e Bolasie (trabalhos físicos).

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam logo mais, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.