Antes de jogo contra o Cruzeiro, diretor do São Paulo garante permanência de Zubeldía

O técnico Luis Zubeldía deve permanecer no cargo mesmo em caso de um resultado ruim do São Paulo neste domingo. Pelo menos é o que garantiu o diretor de futebol, Carlos Belmonte, pouco antes da bola rolar para o duelo contra o Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro.

"A gente ouve muito isso né, que o Zubeldía está por um fio, que há o risco de cair, e nós confiamos completamente no trabalho do Zubeldía. Posso até te assegurar que, no próximo domingo, jogamos contra o Santos aqui no Morumbis, e junto conosco vai descer do ônibus Luis Zubeldía. Sabemos o momento que estamos passando, temos desfalques de seis atletas importantes. O trabalho do Zubeldía está sendo muito bem feito, confiamos totalmente no nosso grupo de atletas", afirmou em entrevista à ESPN.

Como dito por Belmonte, o São Paulo tem seis desfalques para o jogo deste domingo. Calleri e o próprio Zubeldía cumprem suspensão após terem sido expulsos na última rodada. Já os lesionados Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) também não jogam.

Apesar das ausências importantes, Belmonte demonstrou confiança em uma vitória do Tricolor contra o Cruzeiro no Morumbis. De todo modo, voltou a afirmar que não há nenhum risco de que Zubeldía seja demitido do comando da equipe e garantiu que ele estará no comando contra o Santos, no próximo domingo.

"Achamos que podemos ganhar hoje mesmo sem seis atletas importantes. Confiamos no nosso elenco e no trabalho do treinador, então não há nenhum risco de cair, qualquer que seja o resultado. Temos convicção que podemos ganhar hoje. Repito, te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbis, quando enfrentaremos o Santos, Zubeldía descerá do ônibus conosco", finalizou o diretor.

O São Paulo de Zubeldía vem de dois empates consecutivos. A pressão sobre o treinador aumentou na última quinta-feira, quando o Tricolor abriu 2 a 0 contra o Allianza Lima, pela Copa Libertadores, mas cedeu o empate ao adversário peruano já perto do fim do jogo.

Além disso, a demissão de Dorival Junior do comando da Seleção Brasileira também contribuiu para ampliar a pressão sobre o argentino. Campeão da Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo, único título que faltava na galeria do clube, Dorival é muito bem-quisto pela diretoria tricolor e, no momento, está livre no mercado.

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam logo mais, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão.