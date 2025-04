Thâmela e Vic são campeãs da etapa de Saquarema do Circuito Mundial de vôlei de praia

As brasileiras Thâmela e Vic venceram as norte-americanas Kristen Nuss e Taryn Basher por 2 a 1, parciais de 21/19, 16/21 e 15/10, neste domingo na final da etapa de Saquarema do Elite 16 do Circuito Mundial de vôlei de praia.

A dupla campeã foi formada em julho de 2024 e na semana passada, também em Saquarema, conquistou a segunda etapa do Circuito Brasileiro com uma vitória na final sobre as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia por 2 sets a 0.

Thâmela e Vic tiveram duas vitórias e uma derrota na primeira fase da competição e depois triunfaram três vezes para chegar ao título. Na disputa masculina, os brasileiros Pedro e Renato terminaram na quarta posição após perderem a disputa de bronze para Boermans e De Groot por 2 a 0 (21/11 e 21/14).

A próxima etapa do Circuito Mundial acontece em Brasília, de quarta a domingo. Depois, as disputas acontecem em Ostrava, entre 28 de maio e 1º de junho.