Torcedores do Leixões protestam contra venda do clube ao Flamengo

No último final de semana, durante uma partida de futebol de areia, torcedores do Leixões, clube da segunda divisão portuguesa, exibiram faixas em forma de protesto contra a possível venda do time ao Flamengo.

"Para os nossos bebês, nem um tostão...Vão e não voltem de Fão (nome de um município de Portugal)"/ "Num satélite estão a transformar o clube que a tua família te ensinou a amar"/ "Zero independência, menos identidade, mais promiscuidade... Não à multipropriedade!"/ "Cansados de má-fé, SAF e Flamengo, metam o pé", escreveram.

Em entrevista ao CharlaPodcast, Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, confirmou estar em negociações avançadas para a aquisição do clube português.

"Existe sim, nós estamos negociando com o Leixões, já estamos em processo avançado. Eles acabaram de levar o Werton num processo independente, mas estamos avançando sim. Se formos mais adiante, vamos levar os detalhes para a aprovação do Conselho (Deliberativo)", afirmou Landim.

No último domingo, o atacante Werton foi anunciado em definitivo pelo Leixões até 2028, mas este não foi o único atleta do Flamengo negociado com a equipe portuguesa. Em janeiro, o Rubro-Negro emprestou ao mesmo time o zagueiro Gabriel Noga que, meses depois, assinou de forma definitiva. Vale lembrar que, no ano de 2020, o volante Matheus Alves e o atacante Wendel, ambos formados no Ninho do Urubu, também foram transferidos ao Leixões.