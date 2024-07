'Gabigol vive num planeta diferente: a Gabrielândia', diz Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte desta terça (23) a declaração de Gabigol depois que ele marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Criciúma, no Brasileirão. Segundo Mauro, o atacante parece viver num mundo diferente — a Gabrielândia.

'Gabriel vive num planeta diferente: a Gabrielândia': "Acho que ele quer um contrato bom para caramba, me parece que isso é a maior preocupação dele, pelo que ele falou no final do jogo. Aliás, parece realmente que o Gabriel vive num planeta diferente, a Gabrielândia. Ele vive num outro universo, porque as coisas que ele fala?"

'Gabigol acha que o mundo tem que se curvar a ele': "Ele fez um gol de pênalti, gente, e perdeu um gol feito praticamente — o Luiz Araújo ajeitou de cabeça, na perna esquerda dele, dentro da área, era só mandar pro gol, e ele chutou nas nuvens. Bateu bem o pênalti, ele é um ótimo cobrador de pênalti, foi lá e converteu, mas nem a jogada do pênalti ele fez. Ele teve uma participação que se resumiu basicamente à cobrança, que foi relevante, claro, mas daí a você converter um pênalti e achar que o mundo tem que se curvar a você, vai uma distância muito grande".

'Se o Zico não fez, ninguém pode fazer no Flamengo': "Ele falou que não deram um tratamento de ídolo. Primeiro, é um pouco presunçoso você falar de você mesmo como ídolo, as pessoas é que tem que se referir a você como tal. Eu não lembro do Zico falando, por exemplo, assim, eu sou o ídolo do Flamengo, não lembro se ele já falou isso algum dia, eu não vi. E como eu sempre digo, se o Zico não fez, ninguém pode fazer no caso do Flamengo — deveria ser sempre assim, deveria ser uma lei do clube. Então, me parece que o que ele quer é um bom contrato, e o Flamengo ofereceu um excelente contrato para ele depois de ele ficar 20 meses jogando nada e arrumando problemas diversos".

