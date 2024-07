Fluminense x Corinthians: veja onde assistir e informações do jogo pelo Brasileirão sub-20

Na tarde desta terça-feira, o Campeonato Brasileiro sub-20 terá sequência. O Corinthians visita o Fluminense a partir das 15h (de Brasília), no CT Vale das Laranjeiras, pela 15ª rodada do torneio da categoria.

Onde assistir: o duelo terá transmissão do SporTV, canal por assinatura.

Como chegam as equipes?

Os dois times estão em situações bastante parecidas no Brasileirão sub-20. O Corinthians figura na 14ª colocação, com 15 pontos e uma campanha de quatro vitórias, três empates e sete derrotas. Do outro lado, o Fluminense ocupa o 13º posto, com 18 pontos ? em 14 jogos, acumulou cinco triunfos, três empates e seis reveses.

O Timãozinho vem para o jogo em busca da recuperação na competição. Na última rodada, a equipe alvinegra foi superada pelo Flamengo, por 2 a 1, dentro de seus domínios e, agora, quer voltar ao caminho das vitórias.

Já o Fluminense tem acumulado bons resultados no Brasileiro sub-20. O Tricolor carioca não perde há três jogos no torneio ? na última rodada, somou sua quinta vitória ao bater o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, fora de casa.

Arbitragem

Júlio César de Oliveira (RJ) será o árbitro da partida, enquanto Rafael Gomes Rosa (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ) serão os assistentes.