Após marcar contra o Coritiba, Pedrinho faz homenagem ao pai falecido há três anos

A noite desta segunda-feira foi especial para Pedrinho. O atacante entrou no segundo tempo da partida contra o Coritiba, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e anotou o último gol da goleada de 4 a 0, na Vila Belmiro.

Após o jogo, o jogador de 24 anos aproveitou para dedicar o tento ao seu pai, que morreu há três anos, no dia 22 de julho de 2021.

"Muito feliz pelo gol, por ter entrado e ajudado o Santos. Mas é uma data que eu não gosto de lembrar muito pois faz três anos que meu pai morreu. Dia 22 é um pouco triste para mim. Mas muito feliz de ter entrado e ajudado. Quero dedicar esse gol ao meu pai, eterno Gibão. Vamos, Santos", disse.

O gol do Pedrinho teve um significado especial. Ontem completou 3 anos que o nosso atacante perdeu o pai. Com certeza o Gibão está orgulhoso! ? pic.twitter.com/HKxQv0dbnv ? Santos FC (@SantosFC) July 23, 2024

Contratado no começo deste ano, Pedrinho soma 24 partidas com a camisa alvinegra, além de dois gols e três assistências.

Líder da Série B, o Santos volta a campo no domingo, quando visita o CRB, pela 18ª rodada do torneio. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 18h30 (de Brasília).