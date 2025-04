Internacional intensifica preparação para partida contra Juventude pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Internacional intensificou a preparação para enfrentar o Juventude, pelo Brasileirão. O treino teve atividades com bola, exercícios físicos na parte interna do CT Parque Gigante e corridas ao redor do campo. O técnico Roger Machado comandou trabalhos técnicos e táticos no gramado.

O volante Diego Rosa e o atacante Carbonero seguem fora, ambos com lesão na coxa. Já o goleiro Rochet continua em transição após passar por cirurgia. Para completar, o zagueiro Mercado e o lateral direito Bruno Gomes se recuperam de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho.

Foco no Juventude! ? Manhã foi de trabalho mirando a sexta rodada do Brasileirão ?? pic.twitter.com/qD4fVin0mu ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 24, 2025

Com o recente empate diante do Nacional pela Libertadores, o Inter já não vence há quatro jogos seguidos. A equipe ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. Na Libertadores, o time de Roger Machado lidera o Grupo F, com cinco.

O Internacional volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Juventude, no Estádio Beira-Rio, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.