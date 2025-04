Cafu vê influência de Memphis em queda de Ramón: 'tem que ficar quieto'

Cafu acredita que a polêmica declaração de Memphis Depay após a derrota do Corinthians para o Fluminense, na quarta-feira retrasada, pesou para que Ramón Díaz fosse demitido do comando alvinegro.

O que aconteceu

Cafu criticou a entrevista do holandês e disse que 'jogador tem que ficar quieto'. Em participação no programa Arena SBT de ontem (23), o ex-lateral afirmou ainda que jogador tem poder para derrubar treinador, mas não crê que este tenha sido o caso na saída do técnico do Corinthians.

Benja: O Depay fritou o Ramón [Diaz]?

Cafu: Depois dessa declaração talvez tenha sido gota d'água para que eles pudessem mandá-lo embora.

Benja: Você acha certo jogador fazer isso?

Cafu: Não. De verdade, jogador tem que ficar quieto e jogar futebol. Jogador não tem que falar de treinador, não tem que falar de dirigente...

Mauro Beting: Elenco derruba treinador?

Cafu: Derruba. Se quiser, derruba. Mas, pra derrubar, o treinador tem que ser muito ruim, que não é o caso do treinador do Corinthians. Mas do ponto de visto nosso, temos que entrar dentro de campo e jogar. Declaração sobre o treinador, se ele errou, não errou, se foi bem ou não, se deveria ter feito isso ou não... Não. Sempre fui do ponto de vista que é o seguinte: você tem a sua função dentro de campo, você vai lá, cumpre e acabou.

"De verdade, jogador tem que ficar quieto e jogar futebol. Não tem que ficar falando de treinador" #ArenaSBT pic.twitter.com/7pYcTTNxJz -- SBT Sports (@sbt_sports) April 24, 2025

Depay ironiza influência em demissão

Memphis Depay afirmou que não teve influência na demissão do técnico Ramón Díaz no Corinthians. O holandês ironizou as especulações sobre sua relevância na decisão da diretoria sobre a saída do argentino do comando e quanto à decisão pelo novo treinador.

Despedidas são muito dramáticas, mas se as pessoas pensam isso, elas podem me chamar de vice-presidente. Eu sou jogador, fala do jogo. Se vocês me perguntam, eu penso que posso falar abertamente o que precisamos melhorar. Eu não acho que isso tem um impacto no comando, se devem demitir técnico ou não. Não é verdade [que tem ajudado na escolha do novo técnico] Memphis, após Corinthians 2 x 1 Sport

Memphis desabafou após a derrota de 2 a 0 para o Fluminense, na quarta-feira, em plena Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Ele disse que não viu evolução no time, além de citar a equipe espaçada em campo.

Em busca de novo técnico, o Corinthians está encaminhado com Dorival Júnior. Segundo o colunista André Hernan, o treinador aceitou a proposta oferecida a ele e quer assinar com o Alvinegro.