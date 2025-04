Bernardinho convoca atletas para treinos antes da Liga das Nações 2025

Nesta quinta-feira, o técnico Bernardinho convocou 13 atletas, além de outros dois convidados, para se prepararem para a Liga das Nações. A estreia da Seleção Brasileira acontece no dia 11 de junho, contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Na primeira semana de torneio, o Brasil também duela com Cuba, Ucrânia e Eslovênia. A segunda acontece entre os dias 24 e 30 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos, enquanto a terceira semana será realizada de 15 a 21 de julho, em Chiba, no Japão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

A fase final está marcada de 30 de julho a 3 de agosto, na China.

Confira os convocados para os treinos preparatórios para a Liga das Nações:

Alan (oposto)

Chizoba (oposto)

Darlan (oposto)

Cachopa (levantador)

Rhendrick (levantador)

Arthur Bento (ponteiro)

Honorato (ponteiro)

Lukas Bergmann (ponteiro)

Paulo (ponteiro)

Geovane Kuhnen (central)

Matheus Pinta (central)

Thiery (central)

Maique (líbero)

Atletas convidados:

Juan Pablo (levantador)

Filipinho (líbero)