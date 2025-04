César Sampaio aceita 'recomendação' de Neymar e treina o Santos com três volantes

A necessidade de ganhar do Red Bull Bragantino para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão não vai fazer o técnico César Sampaio apostar em uma escalação mais ofensiva no Santos, domingo, na Vila Belmiro. Ao menos levando em consideração pelo treinamento desta quinta-feira, o técnico parece aceitar a "recomendação" de Neymar com escalação mais protegida, com três homens de marcação no meio. A informação foi divulgada pelo Uol.

Neymar havia divulgado um campinho com uma escalação do Santos na qual não aparecia o lateral-esquerdo Escobar e com uma peça ofensiva apagada para um reforço no meio-campo. Souza, utilizado na vaga do argentino, ainda se recupera de lesão e está impossibilitado de atuar, já João Schmidt é a "novidade" no rascunho do camisa 10 após a remoção de uma peça ofensiva.

Diego Pituca virou o primeiro volante na escalação de Neymar, ao lado de Gabriel Bontempo. João Schmidt cometeu falhas nos dois gols do São Paulo no clássico vencido por 2 a 1 no MorumBis e seria "sacado". Mas a lesão de Barreal parece ter obrigado Neymar a modificar seus escolhidos.

João Schmidt voltou ao campinho e trabalhou entre os titulares no CT Rei Pelé pela manhã, auxiliando Diego Pituca na marcação e dando mais liberdade para o garoto Bontempo atacar.

O prata da casa vem ganhando muitas oportunidades neste início de Brasileirão e já se destacou pelas chagadas fortes na frente. Caso Sampaio opte realmente por Pituca e Schmidt na armação, Bontempo teria mais liberdade aberto na direita e dividiria a responsabilidade da armação com o argentino Rolheiser, cada vez jogando mais.

Ambos teriam a responsabilidade de fazer a bola chegar aos atacante Guilherme e Tiquinho Soares na frente. O Santos precisa de gols para não apenas voltar a ganhar, como buscar um respiro na tabela de classificação, na qual aparece no 18º lugar.