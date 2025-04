Surfe: Mar clássico e performances sólidas marcam 3º dia em Maresias

As condições finalmente entraram no ritmo do que se espera de Maresias nesta quinta-feira (24). Com séries consistentes entre 1,5 e 2 metros e paredes bem formadas, o terceiro dia do QS 6.000 em São Sebastião entregou o melhor nível de surfe até aqui.

O que aconteceu

Quem melhor aproveitou o cenário foi Weslley Dantas. Em sintonia total com as esquerdas pesadas do pico, ele voou alto para somar impressionantes 17.24 pontos, maior somatória do evento até o momento.

A atuação dominante na 14ª bateria do round de 64 colocou Dantas como nome a ser observado nas próximas fases - vale lembrar que ele foi o campeão da etapa de Saquarema na semana passada.

Logo cedo, foi Douglas Silva quem roubou a cena. Atual campeão brasileiro, o Dodô, como é conhecido, encontrou tubos profundos logo na primeira bateria do dia e cravou 16.50 pontos para vencer com autoridade.

Já no fim do dia, Renan Pulga também brilhou, com 15.54 pontos em uma disputa equilibrada contra nomes fortes como Lucas Vicente e Tomas Lopez Moreno.

Outros destaques incluem Peterson Crisanto (14.63), Ryan Kainalo (14.73), Alonso Correa (14.77) e Thiago Camarão (14.33), todos mostrando repertório variado e leitura afiada do mar.

Das 16 baterias disputadas nesta quinta-feira, mais da metade terminou com somatórias acima de 13 pontos — um reflexo direto da boa formação das ondas e do alto nível técnico dos atletas.

Avanço no feminino

O dia marcou também o início da fase classificatória no feminino, com Sol Carrion se destacando ao avançar com tranquilidade. Aurora Ribeiro, Kemily Sampaio e a local Isabela Saldanha também garantiram vagas no round de 32, com Saldanha virando nos minutos finais para garantir a festa em casa.

Na próxima fase, nomes de peso entram na água, incluindo Tainá Hinckel — representante do Brasil em Paris 2024 —, Sophia Medina e a veterana Silvana Lima.

Vitrine para novos talentos

Criado para fomentar o crescimento da modalidade e revelar novos talentos, o Circuito Banco do Brasil de Surfe é uma série especial de etapas dentro do QS sul-americano da WSL. A edição 2025 contará com cinco paradas ao longo do ano.

Após Maresias, o circuito passa por Natal (21 a 25 de maio), retorna em agosto e novembro em praças ainda a serem confirmadas, e terá mais uma parada em Imbituba (17 a 21 de setembro), uma das cidades mais tradicionais do surfe no Brasil.