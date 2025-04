Com grande lista de desfalques, Abel faz mudanças no Palmeiras para encarar o Bolívar; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Bolívar, que acontece nesta quinta-feira, pela terceira rodada do fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Com extensa lista de desfalques, o técnico Abel Ferreira foi obrigado a fazer mudanças na equipe.

Sem Micael (entorse no tornozelo esquerdo), Richard Ríos (preservado por dores na coxa esquerda) e Vitor Roque (preservado por dores no tornozelo esquerdo), o treinador optou pelas entradas de Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Flaco López.

Com Piquerez e Vanderlan titulares, o uruguaio deve ficar mais recuado como um terceiro zagueiro, enquanto a Cria da Academia deve ter mais liberdade.

Sendo assim, o Palmeiras tem a seguinte escalação: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Giay, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Vanderlan; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

O Verdão ainda não conta com Marcos Rocha (cronograma individualizado), Murilo (lesão na coxa esquerda), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), direita), Mayke (lesão na coxa esquerda) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo).

Do outro lado, o técnico argentino Flavio Robatto, manda a campo um Bolívar com: Lanzillota; Ervin Vaca, Jesus Sagredo, Quinteros e Yomar Rocha; Justiniano e Robson Matheus; Ramiro Vaca, Patricio Rodríguez e Melgar; Gomes.

O Palmeiras é líder isolado do Grupo G, com seis pontos conquistados e defende invencibilidade na competição. Olhando toda temporada, tenta chegar à sétima vitória consecutiva. Já o Bolívar é o segundo colocado, com três pontos.

A arbitragem de Bolívar e Palmeiras será composta pelo árbitro Yael Falcon (ARG), pelos assistentes Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG) e pelo VAR Hernan Mastrangelo (ARG).