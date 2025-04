Palmeiras vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão sub-20

O Palmeiras venceu o Corinthians, por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Erick Belé e Riquelme anotaram os gols palmeirenses em jogo realizado na Arena Barueri. No segundo tempo, Belé ainda desperdiçou uma penalidade.

Com este resultado, as Crias da Academia retomam a liderança do Brasileiro sub-20, com 14 pontos. O Verdão empata em pontos com o Cruzeiro, mas ficam à frente pelo saldo de gols. Já o Corinthians ficam na 12ª posição, com nove pontos.

O Verdão mantém uma invencibilidade de 12 partidas contra o Corinthians pelo sub-20, com oito vitórias e quatro empates no período. A última derrota para o rival na categoria foi em 2019.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, na quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). O Corinthians recebe o Fortaleza, nos mesmos dia e horário, no Parque São Jorge.

Os gols do jogo

As Crias da Academia abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Sorriso avançou pela esquerda, cruzou a bola na área, Robson cabeceou. Vini Gomes afastou mal e a bola ficou nos pés de Erick Belé, que apareceu livre e estufou a rede.

O Palmeiras ampliou aos 34 do segundo tempo. Gilberto cruzou na medida na área e encontrou Riquelme Filippi, que ficou à frente do zagueiro e cabeceou à queima-roupa, sem chance de defesa para o goleiro Cadu.

Três minutos depois, o Alviverde teve chance de ampliar, de pênalti. Riquelme inavadiu a área e foi derrubado por Cadu e o árbitro assinalou a infração. contudo, na cobrança, Erick Belé isolou.