Igor Jesus revela meta do Botafogo no Mundial: "Nosso objetivo é ser campeão"

Em entrevista exclusiva para a Fifa, o atacante do Botafogo, Igor Jesus, falou sobre a disputa do Mundial de Clubes nesta temporada. O centroavante destacou a importância do torneio e comentou que nos bastidores da equipe carioca se comenta em título do campeonato.

"Toda equipe quer entrar para vencer. Todos nós estamos ansiosos para poder chegar ao Mundial, porque é uma competição muito importante para nós, e sabemos a qualidade que temos. Tenho certeza de que iremos entrar lá e fazer o nosso melhor para podermos alcançar o nosso objetivo que é ser campeão", afirmou.

A jornada do Glorioso no Mundial terá início no dia 15 de junho, quando enfrenta o Seattle Sounders no Lumen Field, casa do rival, pelo grupo B. Os outros clubes que compõem a chave são o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid.

"Eu acho que vai ser um jogo como os outros, um jogo muito importante para nós, independentemente se vai ter mais torcedores deles ou não, isso não agrega em nada, até porque nós que estamos lá dentro, sabemos o que devemos fazer para sair com a vitória", projetou Igor, sobre a estreia contra os americanos.

O Fogão garantiu a vaga na competição após a conquista da Libertadores na última temporada, a primeira na história do clube. O atacante teve uma atuação marcante no confronto contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da copa. Na ocasião, participou de três dos quatro gols marcados pela equipe sobre o Alviverde.

"É um clube (Botafogo) que vem crescendo bastante, um clube que tem feito as pessoas se apaixonarem por ele, e tenho certeza de que cada ano que passa, com o nosso resultado dentro de campo, isso fica mais emocionante. Estou muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade de disputar um campeonato tão grandioso, não somente para nós, mas para todos os clubes. Somente os campeões disputam uma competição como essa, tenho certeza de que estamos preparados e iremos fazer uma boa campanha para que possamos sair de lá campeões", analisou.

Com duas equipes europeias em sua chave, o grupo do Glorioso é considerado o mais disputado do torneio. Apesar do nível dos adversários, Igor Jesus se mostrou tranquilo quanto a enfrentar ambas as equipes e caracterizou os confrontos como "sonhos".

"Eu acho que é o sonho de todo o jogador, estar enfrentando grandes equipes, como o Atlético de Madrid e o PSG, mas eu particularmente estou super tranquilo porque sei da minha qualidade, sei da minha capacidade, sei que posso chegar lá e dar resultado. Tenho certeza de que estaremos preparados, estamos nos preparando da melhor forma para chegar lá e não ter nenhum tipo de dificuldade e, com a nossa qualidade, conseguir implementar o trabalho do treinador", disse.

Apesar do ânimo para o Campeonato Mundial, o Botafogo tem sua atenção voltada para este sábado, quando recebe o Fluminense no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão. O Clássico terá início às 21h (de Brasília).