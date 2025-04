Após bronca de Ancelotti, Endrick pode ficar na "geladeira" no Real Madrid

O Real Madrid venceu o Getafe por 1 a 0 na última quinta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da vitória, o atacante brasileiro Endrick recebeu uma bronca do técnico italiano Carlo Ancelotti e, segundo o diário Marca, pode perder espaço na equipe como uma forma de castigo em função de sua atitude.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Endrick estava livre em frente ao David Soria, goleiro do Getafe, e tentou uma cavadinha para encobrir o goleiro. Contudo, o brasileiro pegou errado na bola, que ficou com o arqueiro. Sete minutos depois, a Cria da Academia foi substituída pelo inglês Bellingham.

? @MrAncelotti: "Hemos ganado jugando una primera parte muy buena y una segunda más sufrida".

? Rueda de prensa ?? RM Play ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2025

"Ele teve duas oportunidades durante a partida. Na primeira, fez o que dava, tudo certo. Porém, na segunda, mesmo que estivesse impedido, não pode fazer isso. É jovem e tem que aprender. Ele deveria ter chutado o mais forte possível, não fazer teatro. No futebol, clube de teatro não existe", afirmou.

No Real Madrid desde julho de 2024, Endrick oscila na equipe espanhola. O atacante fez sete gols e deu uma assistência em suas 33 partidas, mas não consegue ter sequência de jogos com Ancelotti.

Eliminado da Liga dos Campeões, o Real Madrid vai atrás dos títulos nacionais. A equipe está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 72 pontos, quatro a menos que o Barcelona.

Além disso, o Real Madrid está na final da Copa do Rei. Neste sábado, às 17h (de Brasília), a equipe de Ancelotti enfrenta o Barcelona no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, pela decisão.