'The Messi Experience' começa neste sábado em São Paulo

A "The Messi Experience - A Dream Come True", uma exposição imersiva sobre a vida e carreira do craque argentino Lionel Messi, concebida para oferecer aos fãs uma vivência única no mundo do futebol, começa a ser exibida no Shopping Eldorado, em São Paulo, a partir deste sábado.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site da Eventim (http://www.eventim.com.br/artist/the-messi-experience), com valores a partir de R$ 50,00.

Disponível durante todos os dias da semana - de segunda a sábado das 10h (de Brasília) às 22h e aos domingos e feriados das 11h às 20h - a jornada imersiva terá duração de cerca de 75 minutos e contará com projeções em 360 graus, interatividade e tecnologias de ponta para que os fãs possam treinar como Messi ou interagir com ele por meio de recursos avançados, passando desde a infância do craque na Argentina, em Rosário, à conquista da Copa do Mundo com a seleção em 2022, entre outros momentos marcantes.

No início, por exemplo, é possível criar um perfil próprio no web-app da exposição, que fornecerá uma jornada completa, desde tirar uma foto personalizada com Messi aos jogos da zona interativa, onde há a possibilidade de treinar passe com bolas de futebol e acumular pontos para entrar na seleção do Messi, em outra zona da exposição. As bolas de ouro, prêmio dado ao melhor jogador da temporada, também estarão disponíveis no percurso.

Terão, também, jogos de futebol imersivos, com possibilidades para os visitantes aprimorarem os chutes, demonstrarem conhecimento sobre o craque enquanto dominam a bola e aprenderem a se mover ocupando espaços, tal como Messi fazia no Barcelona de Pep Guardiola.

A exposição contou com a participação do próprio Messi em sua concepção. Sobre o lançamento da "The Messi Experience World Tour", o atleta destacou: "Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que permite que os fãs se aproximem de mim tanto dentro como fora de campo. Ao longo da minha carreira, sempre procurei inspirar e me conectar com as pessoas através da paixão pelo futebol. Esta experiência dará a oportunidade única de reviver os momentos mais inesquecíveis e sentir as emoções que marcaram a minha trajetória".

A exposição já passou por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan. No Brasil, a produtora local é a Dançar Marketing.