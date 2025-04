Ancelotti contestou contratação de Endrick e fez alerta ao Real, diz jornal

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti contestou a contratação de Endrick e fez um alerta à diretoria explicando por que a chegada do atacante seria um risco. É o que diz o Sport, jornal catalão, em reportagem publicada hoje.

O que aconteceu

A matéria tem como tema principal a indicação de quatro nomes por Carlos Ancelotti. Ao mesmo tempo, porém, o texto faz uma breve análise do histórico recente de contratações do Real Madrid e a respectiva avaliação do treinador italiano. E é aí que entra Endrick, vendido pelo Palmeiras ao clube espanhol em dezembro de 2022.

A chegada de Mbappé nunca foi questionada, mas a contratação do brasileiro Endrick foi contestada pelo italiano, que alertou a diretoria sobre a saturação de atacantes no elenco, o que tornaria impossível dar tempo de jogo a todos. Algo que Endrick pagou caro, pois apesar de ser o atacante com melhor média de gols por minuto, teve menos oportunidades contra os concorrentes Mbappé, Vinícius, Rodrygo e Bellingham Jornal Sport

O jornal ressalta, ainda, que o Real Madrid sentiu falta do espanhol Joselu, hoje no Al-Gharafa (Qatar), no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, no Santiago Bernabeu. Endrick chegou a entrar no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar o time merengue com os gols que precisava para reverter a vantagem dos Gunners.

E, no entanto, no jogo de volta contra o Arsenal, no Bernabéu, o Madrid sentiu falta de um camisa 9 como Joselu

O texto destaca que Ancelotti nunca teve influência nas contratações do Real, assim como Zidane. "O italiano teve ainda menos relevância que o francês, fundamental na chegada de Kylian Mbappé, na continuidade de Karim Benzema e na contratação de Varane". Segundo o jornal, as transferências ficam a cargo da diretoria, em especial do presidente Florentino Pérez.

Os quatro jogadores indicados por Ancelotti

Desta vez, porém, o jornal catalão diz que a opinião do técnico italiano ganhou peso e ele foi questionado sobre os reforços que contrataria. "Nomes com um perfil muito mais 'futebolístico' e o denominador comum de todos jogarem na Inglaterra em times de alto nível".

William Saliba

Imagem: OSCAR DEL POZO/AFP

Para a defesa, o italiano recomendou a contratação de William Saliba, zagueiro do Arsenal, que tem contrato até 30 de junho de 2027 e preço estimado em cerca de 80 milhões de euros. Um dos pilares da defesa do time de Arteta, o francês, apesar de ter 24 anos de idade, já fez mais de 125 jogos pelos Gunners em suas três temporadas pelo clube de Londres.

Manuel Akanji

Imagem: Michael Regan/Getty Images

O outro zagueiro indicado por Ancelotti foi o suíço Manuel Akanji, do Manchester City. O jogador de 29 anos se tornou uma figura constante nas escalações de Guardiola, onde registrou números semelhantes aos de Saliba, com mais de 125 aparições em suas três temporadas no Etihad. Akanji assinou contrato com o City até junho de 2027 e chegou do Borussia Dortmund, a quem o clube inglês pagou 17,5 milhões de euros por sua transferência. Seu valor de mercado gira em torno de 40 milhões de euros, um preço mais acessível que o de Saliba.

Alexis Mac Allister

Imagem: JUAN MABROMATA/AFP

Para o meio-campo, Ancelotti recomendou a contratação de dois jogadores com perfis diferentes, mas com solidez tanto em seus clubes quanto em suas seleções. O primeiro é Alexis Mac Allister, argentino do Liverpool contratado em 2023 do Brighton & Hove Albion. O jogador de 26 anos tem contrato com os Reds até junho de 2028, e seu valor de mercado subiu para 90 milhões de euros. Mac Allister já tinha sido indicado por Ancelotti quando estava no Brighton, mas a diretoria entendeu que ele não se encaixava no perfil que o Real Madrid precisava, apesar de ter sido protagonista na Argentina de Messi no título mundial de 2022.

Sandro Tonali

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O último nome que Carletto colocou na mesa foi o de Sandro Tonali, italiano de 24 anos do Newcastle que retornou ao futebol após cumprir uma suspensão de dez meses por envolvimento com apostas. Ele é o que chamam de "regista" na Itália, um meio-campista organizador com talento técnico extraordinário que o levou a ser apontado como sucessor de Andrea Pirlo. Um jogador que, após a saída de Kroos e com Modric se aproximando dos 40 anos, se encaixaria perfeitamente na função que falta ao Madrid no meio-campo. Tonali tem contrato com os Magpies até 2028 e seu valor de mercado caiu para cerca de 50 milhões de euros.

Endrick na geladeira?

Endrick pode pagar caro por sua tentativa de cavadinha na vitória do Real sobre o Getafe, pela LaLiga, de acordo com o Marca. O jornal ressaltou que Ancelotti tem como obsessão a eficiência diante do gol adversário e que o brasileiro pode ficar na "geladeira" nos próximos jogos.

Após a partida, Endrick levou bronca pública de Ancelotti: "Não pode fazer teatro". O técnico deu puxões de orelha no camisa 16 pelo gol perdido. O ex-palmeirense foi substituído logo depois, e Bellingham entrou no seu lugar.