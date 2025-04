Santos contrata técnico do sub-20 do EC São Bernardo, que anuncia ex-Peixe

O Santos acertou a contratação de Marcos Bazílio, que estava no comando do sub-20 do São Bernardo. O profissional chega para compor a comissão técnica de Luciano Dias.

Marcos Bazílio recebeu a proposta após a final da Copa Ibrachina sub-20, disputada justamente entre EC São Bernardo e Santos. O Peixe foi campeão nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal.

Na fase de grupos, o Bernô ganhou do Alvinegro Praiano por 3 a 1 e terminou o torneio de forma invicta, com artilheiro e melhor goleiro. Pelo destaque, o treinador despertou o interesse do Santos, que fez o convite e recebeu sinal positivo.

O São Bernardo, por sua vez, anunciou Luciano Santos, que atuou por mais de dez anos no Peixe, sendo responsável por revelar atletas de destaque, como Yuri Alberto, Rodrygo, Marcos Leonardo e Kaio Jorge.

O comandante também acumula passagens pelo futebol internacional, com atuação nos Emirados Árabes Unidos, além de experiência no Botafogo-SP.

"Estou muito feliz e motivado para trabalhar aqui no EC São Bernardo e disputar uma competição tão importante quanto o Paulistão Sub-20. Temos um ótimo elenco e vou trabalhar para sermos um time competitivo do começo ao fim", disse Luciano.

"Luciano é um profissional gabaritado e com excelentes resultados na base, os nomes revelados por ele são incontestáveis e acredito que colheremos muitos frutos disso", finalizou o CEO do São Bernardo, Anderson Fransciscon.